القيادة تهنئ أمير الكويت وملك البحرين

الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسموه بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة الكويت الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة فوز المنتخب البحريني الأول لكرة القدم بكأس بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني لجلالته، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب مملكة البحرين الشقيق التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة فوز المنتخب البحريني الأول لكرة القدم بكأس بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني لجلالته، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لمملكة البحرين وشعبها الشقيق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني لسموه، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لدولة الكويت وشعبها الشقيق.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني لسموه، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لدولة الكويت الشقيقة.