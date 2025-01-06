المحليات

اختتام معرض «وطن بلا مخالف»

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1446 هـ       6 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نجران

اختتم حرس الحدود بمنطقة نجران المعرض التوعوي “وطن بلا مخالف”، لاستعراض جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في ضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وذلك في مجمع نجران بارك بمدينة نجران.

ودعا حرس الحدود إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود عبر أرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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