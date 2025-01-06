اختتام معرض «وطن بلا مخالف»

البلاد – نجران

اختتم حرس الحدود بمنطقة نجران المعرض التوعوي “وطن بلا مخالف”، لاستعراض جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في ضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة، أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وذلك في مجمع نجران بارك بمدينة نجران.

ودعا حرس الحدود إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود عبر أرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.