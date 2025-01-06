اتحاد الطاولة يتوج الفائزين بمنافسات الفردي والزوجي في فئات الأمل والبراعم والناشئين

البلاد- جدة

توج صالح الراشد، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة الطاولة، الفائزين في بطولة الأمير فيصل بن فهد للفردي والزوجي، التي أقيمت من 4 إلى 6 يناير 2025، على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وأحرز الوليد خالد الحربي الميدالية الذهبية في فئة فردي الأمل، بينما حصل ريان المنجومي على الميدالية الفضية، وإبراهيم آل صلاح على البرونزية.

وفي فئة فردي البراعم، توج يوسف هتان حنيفة بالميدالية الذهبية، تلاه أحمد الحصين بالميدالية الفضية، وفارس الطاهر بالميدالية البرونزية.

أما في منافسات فردي الناشئين، فقد حصل عبدالرحمن الطاهر على الميدالية الذهبية، بينما أحرز سعود عبدالعزيز الطاهر الفضية، ويوسف هتان حنيفة البرونزية.

في فئة الزوجي للناشئين، توج الثنائي عبدالرحمن الطاهر وسعود الطاهر بالميدالية الذهبية، بينما حصل أمير الهبش وعبدالله آل هليل على الميدالية الفضية.

وفي فئة الزوجي للبراعم، أحرز فيصل العبيوي وعبدالرحمن البيايضة الميدالية الذهبية، بينما حصل يوسف هتان ومحمد القحطاني على الفضية.