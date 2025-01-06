أمير المدينة المنورة يستقبل المواطن محمد اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتبه في الإمارة، المواطن محمد بن بركي اللهيبي وأبناءه، الذي تنازل عن قاتل ابنته لوجه الله تعالى، بحضور وكيل الإمارة ورئيس لجنة إصلاح ذات البين، عبدالمحسن بن نايف بن حميد.

وأشاد سموه, بموقف المواطن اللهيبي النبيل وامتثاله للتعاليم الإسلامية السمحة التي تحث على العفو والصفح عند المقدرة.

وأوضح أن هذا العمل الكريم يعكس أسمى قيم الإسلام المتمثلة في التسامح والتعاضد، وهو نهج تحرص القيادة الرشيدة على تعزيزه بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه البادرة الإنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي.

من جهته، ثمن المواطن محمد اللهيبي اهتمام سمو أمير منطقة المدينة المنورة المستمر بأهالي المنطقة، سائلًا المولى القدير أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.