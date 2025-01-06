أمير القصيم يوجه بسرعة إنجاز المشاريع

البلاد – بريدة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بسرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ المشروعات؛ بما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية بتسريع وتيرة العمل بجودة عالية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية أمس، للمرافق الخدمية والبلدية شمال مدينة بريدة، واطلع على المخططات التفصيلية لجامع الفهاد الكبير، الذي يُعد من المشروعات المعمارية المهمة في المنطقة. كما تفقد سموه عددًا من المواقع المخصصة للمرافق البلدية والخدمية، واطلع على سير العمل فيها، والوقوف على جاهزية البنية التحتية وتطويرها؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.