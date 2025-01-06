المحليات

أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1446 هـ       6 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه أمس، سفير جمهورية السودان لدى المملكة دفع اللّه الحاج علي عثمان، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

كما استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه، اللواء عبدالرحمن بن صالح المفضي مدير جوازات المنطقة الشرقية سابقًا، والعميد ضويحي بن وبدان السهلي؛ بمناسبة تعيينه مديرًا لجوازات المنطقة الشرقية.

وأعرب سموه عن شكره إلى اللواء المفضي على الجهود التي قدمها خلال فترة عمله، مهنئًا العميد السهلي بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.

من جانبهما، قدم المفضي والسهلي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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