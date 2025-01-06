أمير الرياض يطلع على جهود “موهبة”

البلاد – الرياض

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على جهود وأنشطة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع” موهبة”.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الزبن، وأمين عام المؤسسة الدكتور خالد بن محمد الشريف.

وشاهد سموه عرضًا حول استعدادات المؤسسة لتنظيم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” (الطريق إلى تمثيل المملكة في أكبر محفل علمي دولي) للعام 2025.

كما استمع سموه إلى شرح حول الأولمبياد العلمي، الذي سيشارك فيه 180 مشروعًا علميًا مقدمًا من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.