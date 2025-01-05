وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (4) مواقع حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (4) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز تندحة بمحافظة خميس مشيط، ويوم الأربعاء للرجال في محافظة تنومة لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط العربية السعودية بجدة ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في أمانة محافظة حفر الباطن لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.