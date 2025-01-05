منافسات قوية في ختام سباقات الخيل لمهرجان كؤوس الملوك والأمراء بنسخته العاشرة

الرياض – محمد الجليحي

اختتم نادي سباقات الخيل، مساء السبت، مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بنسخته العاشرة التي أقيمت على مدار الحفلَين الـ74 والـ75 من موسم سباقات الرياض، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمراء؛ وذلك على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في الرياض.

وتُوج الجواد “سودد” لمالكه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بكأس الإمام محمد بن سعود، التي أقيمت في سابع أشواط الحفل، مسجلاً الانتصار الـ21 في سجله، بعدما حسم الشوط الذي امتد لمسافة 1200م، بقيادة الخيَّال ريكاردو فيريرا، وتدريبات عبد الله مشرف.

وبفارق 8 أطوال ونصف الطول، فاز بالشوط الثامن الذي امتد لمسافة 1600م، وأقيم على سيف الإمام تركي بن عبد الله، المصنف دولياً “ليستد”، الجواد “تلال الخالدية” لإسطبلات الخالدية، بقيادة الخيَّال فهد الفريدي، وتدريبات ناصر بن مطلق. وكان “تلال الخالدية” قد تُوج بالنسخة الأولى من السيف الأجرب التي أقيمت عام 2022م.

وفي تاسع أشواط الحفل، فازت بكأس الملك فهد (فئة 1 محلية)، الفرس “متضبطة” لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقطعت “متضبطة” مسافة الشوط البالغة 1600م بفارق 4 أطوال وربع الطول، بقيادة الخيَّال كاميلو أوسبينا، وتدريبات أحمد محمود.

وفازت بكأس الملك خالد (فئة 1 محلية)، الفرس “مستمسكة” لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعدما أنهت عاشر أشواط الأمسية، الذي امتد لمسافة 2000م، بفارق 7 أطوال ونصف الطول، بقيادة الخيَّال مايكل برزلونا، وتدريبات عبد العزيز المشوح.

وفي الشوط الحادي عشر، الذي امتد لمسافة 1600م، فاز الجواد “أنكل” لمالكه الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بكأس الملك فيصل المصنف دولياً “ليستد”، بقيادة الخيَّال محمد الدهام، وتدريبات ثامر الديحاني.

وحقق الجواد “كاراتشي” لمالكه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، كأس الملك سعود (فئة 1 محلية)، في الشوط الثاني عشر الذي امتد لمسافة 2000م، بقيادة الخيَّال ألبرتو سانا، وتدريبات نيكولاس بكالارد.

واستُهل الحفل الـ75، بشوط مفتوح الدرجات، وفاز به الجواد “شاهر” لمالكه أيمن ناصر حمد الراجحي، بعدما أنهى مسافة الشوط البالغة 1200م، أولاً بقيادة الخيَّال كاميلو أوسبينا، وتدريبات عبد الله المنيف.

وعلى المسافة نفسها، خُصِّص ثاني الأشواط للأفراس مفتوح الدرجات برعاية نوفا، وفازت به الفرس “الوالية” لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بقيادة ريكاردو فيريرا، وتدريبات عبد الله مشرف.

وأقيم الشوط الثالث تكافؤ 0-90 برعاية لوسد، على مسافة 1200م أيضاً، وأنهاه أولاً الجواد “المؤسس” لمالكه عبد الله إبراهيم عبد الله الخشان، بقيادة الخيَّال أسامة الشهراني، وتدريبات عبد العزيز المتعب.

وفاز بالشوط الرابع إنتاج محلي تكافؤ 0-75 برعاية الفاخرة، الجواد “متكمل” لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقطع الجواد الفائز مسافة الشوط البالغة 1600م بقيادة الخيَّال ريان الطويرش، وتدريبات عبد العزيز المشوح.

وامتد الشوط الخامس مفتوح الدرجات برعاية البنك الأهلي السعودي، لمسافة 1800م، وحسمه الجواد “المصمك” للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بقيادة الخيَّال محمد الدهام، وتدريبات ثامر الديحاني.

وفي الشوط السادس تكافؤ 0-80، الذي امتد لمسافة 2000م، فاز الجواد “تراحيب” لمالكه جمال عايض سرور العتيبي، بقيادة الخيَّال طارق المنصور، وتدريبات فهد مسلط.

الأمسية الأولى

وشهد ميدان الملك عبد العزيز، أمس الجمعة، ختام الأمسية الأولى من مهرجان كؤوس الملوك والأمراء ضمن الحفل الـ74 من موسم السباقات. وتضمنت الأمسية أربع كؤوس رئيسية أقيمت على الأشواط من التاسع إلى الثاني عشر، وسط منافسة قوية وأداء مميز من الخيل المشارِكة.

في الشوط التاسع، تُوج الجواد “أجودي” لمالكه الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بلقب كأس الأمير نايف بن عبد العزيز (فئة 2 محلية) لمسافة 1600 متر، بقيادة الخيَّال محمد الدهام، وتدريبات ثامر الديحاني.

أما الشوط العاشر، فقد شهد تتويج الفرس “عادات” لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بلقب كأس الأمير بدر بن عبد العزيز (فئة 2 محلية) لمسافة 1800 متر، بقيادة الخيَّال عبد الله الفيروز، وتدريبات أحمد محمود.

وفي الشوط الحادي عشر، فازت الفرس “بريتي فلاق” لمالكها الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بلقب كأس الأمير سلطان بن عبد العزيز (فئة 2 محلية) لمسافة 2000 متر، بقيادة الخيَّال محمد الدهام، وتدريبات ثامر الديحاني.

واختُتمت الأمسية بالشوط الثاني عشر؛ حيث تُوج الجواد “يا منصور” لمالكه الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، بلقب كأس الملك عبد الله بن عبد العزيز (فئة 1 محلية) لمسافة 1600 متر، بقيادة الخيَّال أليكسس مورينيو، وتدريبات عبد العزيز الموسى.

يُذكَر أن مجموع جوائز المهرجان بلغ أكثر من 7.7 مليون ريال، موزعة على 10 أشواط رئيسية، أقيم 4 منها في أمسية الجمعة، ثم شهدت أمسية السبت إقامة الـ6 أشواط المتبقية، في أجواء فروسية تنافسية، خصص خلالها نادي سباقات الخيل، عدداً من الفعاليات المصاحِبة التي تناسب جميع أفراد العائلة.