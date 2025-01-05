كأس السوبر الإيطالي.. سجل حافل يزخر بالأسماء والأبطال

البلاد- جدة

منذ النشأة الأولى لبطولة كأس السوبر الإيطالي، وهي تمثل أحد أبرز المعالم الجميلة في روزنامة كرة القدم الإيطالية؛ كونها تجمع نخبة الأندية في منافسة محتدمة، تُجسد قمة التنافسية والتحدي في “الكالتشيو”، الذي يحمل طابعًا خاصًا ومحبين في أنحاء العالم كافة.

السوبر الإيطالي.. البطولة المرموقة، وعلى مدى 35 عاماً، شهدت نزالات تاريخية بين عمالقتها، وكانت مسرحاً للحظات خالدة في تاريخها، ولتألق أساطير اللعبة وأفكار استثنائية للمدربين الكبار الذين مروا هناك.

– يوفنتوس يتربع على عرش البطولة

يتصدر يوفنتوس قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 9 ألقاب، في إنجاز يعكس هيمنة النادي على الكرة الإيطالية، حيث بدأت رحلة يوفنتوس مع البطولة في عام 1995، وشهدت فترة ذهبية خاصة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تميزت انتصارات الفريق بأداء قوي وحضور نجوم عالميين؛ مثل ديل بييرو وبوفون وزيدان، فيما كان أبرز إنجازات يوفنتوس بالبطولة التتويج باللقب في ثلاث مرات متتالية بين 2012 و2015، وهو ما يؤكد علاقته القوية بالبطولة.

– إنتر ميلان وبصمة خاصة في السوبر

حقق إنتر ميلان 8 ألقاب في مسيرة حافلة بالإنجازات، كان آخرها في النسخة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، وتميزت مسيرة الإنتر في البطولة بلحظات محفورة في ذاكرة عشاقه، خاصة في فترة الثلاثية التاريخية تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، حين نجح النادي في الجمع بين الأداء القوي والروح القتالية، مع نجوم مثل زانيتي وإيتو وميليتو الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ البطولة، فضلًا عن الفريق الحالي الذي يحظى باحترام وتقدير كبير من محبي كرة القدم؛ نظير ما يقدمه من مستويات عالية، وهو ما تجسد في حصوله على العديد من البطولات، ومن ضمنها تحقيقه نسختين من بطولة السوبر الإيطالي على أرض المملكة، وقبلها لقب آخر في الملعب التاريخي “السانسيرو” بمدينة ميلانو.

– اي سي ميلان.. أول من حمل كأس البطولة عبر التاريخ

يمتلك ميلان 7 ألقاب في تاريخ البطولة، ويتميز بكونه أول نادٍ يفوز بها في النسخة الافتتاحية عام 1988، حيث شهدت مسيرة الروسونيري في البطولة عصراً ذهبياً في التسعينيات مع نجوم مثل فان باستن وباريزي ومالديني، أما آخر ألقابه فكان في عام 2016م في العاصمة القطرية الدوحة.

– لاتسيو رابع الأندية بخمسة ألقاب

حقق لاتسيو 5 ألقاب في تاريخ البطولة، مسجلاً حضوراً لافتاً رغم منافسة الأندية الكبرى، وبرز النادي خلال منافسات كأس السوبر بمستويات مميزة، خاصة في الفترة الذهبية مطلع الألفية الثالثة، حيث نجح الفريق في تقديم كرة قدم ممتعة مع نجوم مثل نيستا وكريسبو، ومدرب إنتر ميلان الحالي سيموني إنزاغي، فيما كانت آخر ألقابه أمام الجماهير في المملكة، وتحديدًا في الرياض عام 2019.

– غدًا.. من يحسمها في موقعة الأول بارك؟

مع وصول كل من اي سي ميلان والإنتر إلى النهائي المرتقب يوم غد على أرضية ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود، يترقب عشاق كرة القدم عرضًا استثنائيًا يجسد شغف كرة القدم، ويعيد إحياء الذكريات العريقة لهذه البطولة المرموقة، حيث يمني الإنتر النفس بمعادلة رقم يوفنتوس، والوصول للقب التاسع في تاريخه، فيما يسعى ميلان لكسر عناد البطولة في الأعوام الأخيرة ومعادلة الإنتر بثمانية ألقاب، فلمن تكون الغلبة أمام عشاق الكرة الإيطالية في العاصمة الرياض.