في راالي داكار السعودية 2025| يزيد الراجحي يصدر فئة السيارات.. ودانية عقيل تخطف المركز الرابع

البلاد- جدة

تواصلت اليوم الأحد 5 يناير 2025م، منافسات رالي داكار السعودية بنسخته السادسة، والذي يقام بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة.

وانطلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من الرالي تحت مسمى “كرونو 48 ساعة”، التي تنقسم لجزأين، وتستمر على مدى يومين في محافظة بيشة، وبمسافةٍ تبلغ 1058 كلم، منها 967 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، حيث قطع المتسابقون اليوم 626 كلم.

وانتزع السعودي يزيد الراجحي؛ سائق فريق “أوفر درايف”، صدارة فئةِ السيارات، بزمنٍ يقدّر بـ6 ساعات و57 دقيقة و3 ثوانٍ، فيما جاء خلفه القطري ناصر العطية؛ سائق فريق “داسيا ساندرايدر”، بفارق دقيقة واحدة و19 ثانية، تلاه السويدي ماتياس إكستروم؛ سائق فريق “فورد موتور سبورت” ثالثاً، بفارق 8 دقائق و55 ثانية.

وكان الفرنسي سيباستيان لوب؛ سائق فريق “داسيا ساندرايدر” قد تعرّض لعطلٍ كهربائي في مركبته؛ تسبب في تأخيره لمدة 40 دقيقة، وربما يكون سبباً في إبعاده عن المنافسة، كما تعرّض الإسباني كارلوس ساينز؛ سائق فريق “فورد موتور سبورت” لحادث انقلاب؛ تأخر على إثره لمدة 20 دقيقة.

وأحكم الأسترالي دانيال ساندرز؛ دّراج فريق “ريد بُل كيه تي إم”، قبضته على المركز الأول في فئة الدراجات النارية، بعد أن قطع المسافة في 7 ساعاتٍ و41 دقيقة و56 ثانية، تلاه الأمريكي ريكي برابيك درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا HRC”، بفارق 40 ثانية، ومن خلفهما البوتسواني روس برانش؛ درّاج فريق “هيرو موتور سبورت” ثالثاً، بفارق 3 دقائق و51 ثانية عن المتصدر.

وفي منافسات المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، أكمل الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو؛ سائق فريق “بي بي آر” تميزه؛ ليحصد المرتبة الأولى، بزمنٍ يقدّر بـ7 ساعات و34 دقيقة و9 ثوانٍ، وبفارق 3 دقائق و50 ثانية عن الهولندي بول سبيرينغز، فيما حلّ الأرجنتيني ليساندرو إيزيكويل؛ سائق فريق “بي بي آر” في المرتبة الثالثة، بفارق 6 دقائق و28 ثانية، كما نجحت السعودية دانية عقيل سائقة فريق “بي بي آر” باحتلال المركز الرابع، وبفارق 8 دقائق وثانية واحدة عن المتصدر.

واستحوذ فريق “سيباستيان لوب ريسينغ” على فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في”، حاصداً المراتب الثلاث الأولى، إذ دوّن الأمريكي بروك هيجر، اسمه في المركزالأول، وبزمن 6 ساعات و54 دقيقة، تلاه زميله الفرنسي كزافييه دو سولتريه، بفارق 3 دقائق و50 ثانية، ومن ثم مواطنه نيكولاس ري، والذي أنهى السباق بفارق 13 دقيقة وثانية واحدة عن المتصدر.

وفي فئة الشاحنات، حقق التشيكي مارتن ماسيك؛ سائق فريق “إم إم تكنولوجي”، المرتبة الأولى، بواقع 6 ساعات و51 دقيقة و28 ثانية، مبتعداً عن التشيكي أليس لوبرايس سائق فريق “إنستا ترايد لوبرايس”، بفارق 3 دقائق و5 ثوانٍ، فيما أكمل الليتواني فايدوتاس زالا؛ سائق فريق “سكويا دي روي”، عقد المراكز الأولى بحلوله ثالثاً، وبفارق 24 دقيقة و3 ثوانٍ.

وتستكمل غداً الاثنين 6 يناير 2025م، منافسات الجزء الثاني من المرحلة الثانية “كرونو 48 ساعة”؛ إذ سيبيت المتسابقون اليوم في مناطق الراحة، على أن يكون الانطلاق يوم غدٍ بالتناوب بين الدراجات النارية والسيارات، فيما ستنطلق أول دراجةٍ ناريةٍ في تمام السابعةِ صباحاً، تليها أول سيارةٍ بعد ذلك بنصفِ دقيقة.