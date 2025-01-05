في دوري يلو.. البكيرية يتخطى الحزم بثلاثية.. والطائي يعبر الزلفي

حائل- خالد الحامد
تلقى فريق الحزم الخسارة الخامسة في دوري يلو على يد نادي البكيرية بثلاثة أهداف نظيفه، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الحزم بالرس،ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.
سجل أهداف البكيرية محمد الزيد ولوفانور وهشام فايق؛ ليرفع البكيرية رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثامن، فيما بقي الحزم على رصيده 26 نقطة في وصافة الترتيب.
واقتنص فريق الطائي ثلاث نقاط ثمينة في مباراة مثيرة شهدت تسجيل 5 أهداف، بعد فوزه على مضيفه الزلفي 2/3.
سجل للطائي عبدالرحمن الحارثي و توامبا من ركلة جزاء، وفي الثواني الأخيرة سجل الطائي الهدف الثالث عن طريق أندريه كورديا، فيما أحرز هدفي الزلفي عمار الخيبري، وفيصل الجهني. وقد أهدر الزلفي ركلة جزاء عن طريق فرانسيسكو ديغو.
بهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 25 نقطة وارتقى للمركز الثالث” مؤقتا” فيما بقي الزلفي عند رصيده السابق 17 نقطة.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة جدة والعين، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الرديف بالجوهرة.
سجل جدة أولا عن طريق حسين المعيني، وأدرك العين التعادل عن طريق ياسر يعقوب؛ ليرفع جدة رصيده إلى 21 نقطة بالمركز التاسع، والعين إلى 14 نقطة بالمركز 15.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) January 4, 2025