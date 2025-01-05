في المؤتمر الصحفي لمواجهة إنتر ميلان وإيه سي ميلان| إنزاغي: خصمنا منظّم.. وكونسيساو يؤكد: لا مجال للأعذار..  

البلاد- الرياض

أقيمت اليوم الأحد 5 يناير 2025م، مراسم المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء إنتر ميلان وإيه سي ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي، الذي سيقام يوم غدٍ الاثنين 6 يناير في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، وذلك للمرة الخامسة في المملكة العربية السعودية.

وخلال المؤتمر، وصف لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي للمحترفين، العلاقة بالمسؤولين في المملكة بالمميزة، خاصةً مع التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية، ما انعكس إيجاباً على احتراف عددٍ من اللاعبينَ في الخارج، مشيراً إلى أن الرابطة تقدّم تسهيلاتٍ كبرى؛ لتعزيز حضور الجماهير الإيطالية، وأنها تعمل في الوقتِ الحالي على إقامة جزءٍ من مواجهات الدوري الإيطالي “سيريا A” خارج البلاد.

وبالعودةِ إلى المؤتمر الخاص بالفريقين، فقد شدّد سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، على صعوبة مواجهة فريق إيه سي ميلان، الذي يمتاز بالتنظيم والجودة العالية، كما أن مواجهات الديربي دائماً ما تتسم بالتنافسية العالية، فضلاً عن الحافز الكبير للجميع في تحقيق اللقب الأول هذا الموسم.

وأضاف: “لاوتارو مارتينيز لاعبٌ عظيم ورائع، وأعرف جيداً شعور الهداف حالَ غيابهِ عن التسجيل، إلا أنه رغمَ ذلك قدّم أداءً مميزاً ضد أتالانتا، ولم يكن محظوظاً في زيارة الشباك، يسعدنا أن نتواجد في مدينة الرياض لخوض منافسات كأس السوبر الإيطالي، ومشاهدة جماهيرنا في السعودية، التي تعدّ داعماً كبيراً بالنسبة لنا، تورام لاعبٌ هام، ولكننا سنضع القائمة المناسبة؛ عطفاً على الأسلوب الفني الذي سنعتمدهُ في المباراة”.

من جانبه، أوضحَ الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد فريق إنتر ميلان، أن العاملَ الأهم بالنسبةِ له، يتمثل بالمساهمةِ في فوزِ الفريق، دونَ الإمعانِ كثيراً في مسألة التسجيل، والتي ستكون حافزاً كبيراً في المواجهةِ المقبلة، لا سيما وأنها ستكونُ مباراةَ حسمِ اللقب، إلى جانب كونها ضد الفريق الوحيد الذي استطاع الفوز على الإنتر في الدوري.

وبيّن البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب إيه سي ميلان، أن وجودَ يومٍ واحدٍ للراحة أقل من إنتر ميلان، مع تتالي إصاباتِ الفريق، سيسهم في إضعاف جاهزيةَ الفريق، إلا أن الجميع سيكون جاهزاً لتحقيق الفوز، موضحاً بأن إنتر ميلان يعدّ فريقاً مميزاً، إضافةً إلى خبرته في لعب النهائيات والفوز بها، مما سيجعل المواجهةَ قويةً وصعبةً على الطرفين.

وأضاف كونسيساو قائلاً: “نحتاج إلى القليل من الحظ، والذي لن نحصل عليه إن لم نقم بأدوارنا، عقلية الفوز بالألقاب مهمة لأي منظومة، ويجب علينا أن نملكها، أنا وإنزاغي أصدقاء، ولعبنا مع بعضنا، وما يحدث في المباريات يبقى فيها، لا نريد بأن تكون الأعذار شماعةً لنا، ولكننا سنبذل قصارى جهودنا؛ من أجل الظفرِ باللقب”.

وأكد الهولندي مارتن رايندرز لاعب إيه سي ميلان، بأن نهائي كأس السوبر الإيطالي يعدّ فرصةً عظيمةً لتسجيل أول لقبٍ في مسيرته، وأن الوصول إلى هذا الهدف، يتطلبُ بأن يكون الجميع على قدرٍ كبيرٍ من المسؤولية، لا سيما وأن الفوز أمام إنتر ميلان سيغيّر العديد من الأمورِ إلى الأفضل، مبيناً أن الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس، سيكون شعار الفريق في لقاء الغد، وأن على اللاعبين امتلاك النجاعة؛ لإسعاد الجماهير.