طلاب المملكة يتنافسون على جائزة رواد الأعمال

البلاد ــ جدة

انطلقت أمس، منافسات جائزة ريادة الأعمال العالمية للطلاب “GSEA Saudi 2025/24، في خطوة تعزز مكانة المملكة كحاضنة للأفكار الإبداعية ورواد الأعمال الطموحين ، وذلك بمقر منظمة رواد الأعمال EO العالمية بجدة.

وأوضحت منظمة رواد الأعمال EO العالمية – فرع المملكة، أنها تسعى من خلال هذه المنافسات لإحداث تغيير ذي معنى من خلال الابتكار في ريادة الأعمال من خلال تحفيز ودعم الطلاب رواد الأعمال حول العالم لبدء مشاريعهم والحفاظ على استمراريتها لأهمية قطاع ريادة الأعمال في تعزيز اقتصاديات الدول ونموها.

وأشارت إلى أن الجائزة تعد المنافسة العالمية الأولى للطلاب الذين يمتلكون ويديرون شركة أو نشاط تجاري، حيث يتنافس المرشحون ضد أقرانهم من جميع أنحاء العالم في سلسلة من المسابقات المحلية والوطنية.