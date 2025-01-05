المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة

البلاد – تبوك

انطلقت في مدينة تبوك فعاليات مهرجان “شتاء تبوك”، الذي يُقام في متنزه الأمير فهد بن سلطان، ويستمر 8 أيام، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة، ويستقبل زواره يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الـ 10 مساءً.

ويتميز المهرجان بمجموعة متنوعة من الأنشطة التي تلائم مختلف الأذواق، وتناسب مختلف الأعمار؛ من أبرزها مناطق للألعاب والكافيهات والمطاعم وجلسات شتوية ومنطقة الفنون والرسم وعروض متجولة، كذلك منطقة المسرح وبرامج ترفيهية للأطفال، ومسابقات وجوائز مميزة، وفلكلورات شعبية، تضفي طابعًا تراثيًا على الحدث.

ويُعد المهرجان فرصة لأهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها للاستمتاع بأجواء تبوك الشتوية، والمشاركة في الأنشطة المتنوعة، التي تجمع بين الترفيه والثقافة والتسوق، كما يتيح المهرجان للزوار فرصة استكشاف منتجات الحرف اليدوية المحلية والمنتجات الزراعية، التي تشتهر بها منطقة تبوك، ما يعزز من دور المهرجان في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ويشهد مهرجان نجران الشتوي، بفعالياته المتنوعة، المقامة بساحة النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود، إقبالاً لافتًا من الزوار، وذلك تزامنًا مع بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.

ويتضمن المهرجان التي تستمر فعالياته لشهرين العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة الترفيهية، ومسرحًا للأسرة والطفل، يقدّم برامج ومسابقات ترفيهية وثقافية.

ويهدف إلى دعم وتعزيز الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة، وتوفير الفعاليات المناسبة، لجميع شرائح المجتمع، إضافةً إلى توفير الخدمات المتكاملة لزوار المهرجان للاستمتاع بالفعاليات المصاحبة.

فيما تشهد فعاليات ” ليالي محافظة ضمد” الترفيهية والثقافية، المقامة بمزرعة الفل الريفية، ضمن موسم شتاء جازان 2025، إقبالًا لافتًا من الزوار، وذلك تزامنًا مع بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.