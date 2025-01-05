المراحل الرسمية في رالي داكار السعودية 2025 تنطلق من بيشة

وكانت المرحلة الأولى قد أقيمت في بيشة بمسافةٍ تبلغ 500 كلم، منها 413 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، إذ نجح الأمريكي سيث كوينتيرو سائق “تويوتا غازو” في تحقيق المركز الأول في فئة السيارات، وبواقع 4 ساعاتٍ و35 دقيقة و8 ثوانٍ، فيما حلّ الفرنسي غيرلان شيشيريه سائق فريق “ميني إكس- رايد” من الظفر بالمركز الثاني، وبفارق 45 ثانية، ومن خلفه الجنوب إفريقي سعود فاريوا سائق “تويوتا غازو” ثالثاً، وبفارق دقيقة و48 ثانية.
وجاء القطري ناصر العطية سائق فريق “داسيا ساندرايدر” في المرتبة رقم 20، وبفارق 13 و 13 ثانية عن المتصدر، بينما سجل السعودي يزيد الراجحي سائق “أوفر درايف” اسمه في المركز رقم 21، وبفارق 13 دقيقة و13 ثانية عن المتصدر.
وفي فئة الدراجات النارية، حصد الدرّاج الأسترالي دانيال ساندرز سائق فريق “ريد بُل كيه تي إم” المركز الأول، بواقع 4 ساعات و41 دقيقة و27 ثانية، وبفارق دقيقتين و4 ثوانٍ عن الأمريكي ريكي برابيك درّاج “مونستر إنرجي هوندا HRC“، فيما حل البوتسواني روس برانش سائق فريق “هيرو موتور سبورت” ثالثاً، بفارق دقيقتين و26 ثانيةً عن المتصدر.
من جانبه، قرّر الألماني سيباستيان بوهلر درّاج فريق “هيرو” للانسحاب من رالي داكار السعودية؛ بسبب معاناتهِ من إصابةٍ في منطقة الكتف، جراء تعرّضه لحادث سقوط.
وآلت نتيجة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر” لصالح الأرجنتيني نيكولاس كافيجلياسو سائق “بي بي آر”، والذي حصد المرتبة الأولى بزمنٍ يُقدّر بـ4 ساعات و41 دقيقة و12 ثانية، وبفارق 4 ثوانٍ عن ملاحقه البرتغالي غونزالو غويريرو سائق “ريد بُل أوف رود”، فيما خطف القطري عبدالعزيز الكواري سائق “ناصر ريسينغ” المركز الثالث، بفارق 9 دقائق و58 ثانية عن المتصدر.
وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس في” تمكّن الفرنسي كزافييه دو سولتريه سائق فريق “سيباستيان لوب ريسينغ” من حصد المرتبة الأولى، بواقع 4 ساعات، و52 دقيقة، و43 ثانية، مبتعداً عن التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو، سائق “فريق كان- إم فاكتوري” بفارق 7 دقائق، و35 ثانية، فيما أكمل الأمريكي بروك هيجر سائق فريق “سيباستيان لوب ريسينغ” ترتيب المراكز الأولى، بعد وصوله ثالثاً، وبفارق 12 دقيقة و40 ثانية عن المتصدر.
وأكمل الهولندي ميتشيل فان دن برينك سائق فريق “يورول رالي سبورت” تميّزه في المرحلة التمهيدية، حاصداً المركز الأول في المرحلة الأولى لفئة الشاحنات، بزمنٍ يبلغ 5 ساعات و11 دقيقة و9 ثوانٍ، وبفارق دقيقةٍ و40 ثانيةً عن التشيكي أليس برايس سائق فريق “إنستا ترايد لوبرايس”، تلاهما التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي” وبفارق دقيقتين و29 ثانية.
وتستكمل منافسات رالي داكار السعودية اليوم الأحد 5 يناير 2025م، وذلك بانطلاق المرحلة الثانية في بيشة، خلال مسارٍ دائري، وذلك على مدى يومين (5-6 يناير) وبمسافةٍ تبلغ 1058 كلم، منها 967 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.