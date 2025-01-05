المراحل الرسمية في رالي داكار السعودية 2025 تنطلق من بيشة

وكانت المرحلة الأولى قد أقيمت في بيشة بمسافةٍ تبلغ 500 كلم، منها 413 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، إذ نجح الأمريكي سيث كوينتيرو سائق “تويوتا غازو” في تحقيق المركز الأول في فئة السيارات، وبواقع 4 ساعاتٍ و35 دقيقة و8 ثوانٍ، فيما حلّ الفرنسي غيرلان شيشيريه سائق فريق “ميني إكس- رايد” من الظفر بالمركز الثاني، وبفارق 45 ثانية، ومن خلفه الجنوب إفريقي سعود فاريوا سائق “تويوتا غازو” ثالثاً، وبفارق دقيقة و48 ثانية.

وجاء القطري ناصر العطية سائق فريق “داسيا ساندرايدر” في المرتبة رقم 20، وبفارق 13 و 13 ثانية عن المتصدر، بينما سجل السعودي يزيد الراجحي سائق “أوفر درايف” اسمه في المركز رقم 21، وبفارق 13 دقيقة و13 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة الدراجات النارية، حصد الدرّاج الأسترالي دانيال ساندرز سائق فريق “ريد بُل كيه تي إم” المركز الأول، بواقع 4 ساعات و41 دقيقة و27 ثانية، وبفارق دقيقتين و4 ثوانٍ عن الأمريكي ريكي برابيك درّاج “مونستر إنرجي هوندا HRC“، فيما حل البوتسواني روس برانش سائق فريق “هيرو موتور سبورت” ثالثاً، بفارق دقيقتين و26 ثانيةً عن المتصدر.

من جانبه، قرّر الألماني سيباستيان بوهلر درّاج فريق “هيرو” للانسحاب من رالي داكار السعودية؛ بسبب معاناتهِ من إصابةٍ في منطقة الكتف، جراء تعرّضه لحادث سقوط.