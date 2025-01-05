الرياضة

العدالة يقسو على الباطن برباعية.. ويرتقي لوصافة” يلو”.. والعربي والصفا حبايب

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1446 هـ       5 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد
قفز فريق العدالة لوصافة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد أن أسقط ضيفه الباطن بنتيجة 0/4، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ،ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

سجل للعدالة البرازيلي كارلوس ليما ” هدفين” والنيجيري أنتوني أكبوتو، والمغربي أمين عطوشي.
بهذه النتيجة، رفع العدالة رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثاني، فيما بقي الباطن على رصيده 17 نقطة بالمركز 14.

وفي لقاء آخر، تعادل فريقا العربي والصفا إيجابيًا بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “نادي الحزم بالرس”.

أحرز أهداف المباراة كل من فراس الغامدي، والهولندي أولا جون لصالح فريق العربي، بينما سجل للصفا كل من سلطان الحربي و الكولمبي أسبريا.

بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلبى 23 نقطة بالمركز الخامس، والصفا إلى 18 نقطة بالمركز 12.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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