العدالة يقسو على الباطن برباعية.. ويرتقي لوصافة” يلو”.. والعربي والصفا حبايب

حائل – خالد الحامد
قفز فريق العدالة لوصافة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد أن أسقط ضيفه الباطن بنتيجة 0/4، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ،ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.
سجل للعدالة البرازيلي كارلوس ليما ” هدفين” والنيجيري أنتوني أكبوتو، والمغربي أمين عطوشي.
بهذه النتيجة، رفع العدالة رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثاني، فيما بقي الباطن على رصيده 17 نقطة بالمركز 14.
وفي لقاء آخر، تعادل فريقا العربي والصفا إيجابيًا بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “نادي الحزم بالرس”.
أحرز أهداف المباراة كل من فراس الغامدي، والهولندي أولا جون لصالح فريق العربي، بينما سجل للصفا كل من سلطان الحربي و الكولمبي أسبريا.
بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلبى 23 نقطة بالمركز الخامس، والصفا إلى 18 نقطة بالمركز 12.
🔚 نهاية المباراة#العدالة 4️⃣#الباطن 0️⃣
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#العدالة_الباطن | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/MHySfYpup9
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 5, 2025
🔚 نهاية المباراة#العربي 2️⃣#الصفا 2️⃣
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#العربي_الصفا | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/pnDRWOyvDU
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 5, 2025