الإقتصاد

“الصناعة” تنفذ 1,073 زيارة ميدانية على المنشآت

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1446 هـ       5 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ 1,073 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال الشهر الماضي شملت 353 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و309 زيارات في منطقة الرياض، و 210 زيارات في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 55 زيارة في منطقة القصيم، و45 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و30 زيارة في منطقة عسير، و21 زيارة في منطقة جازان، و20 زيارة في منطقة تبوك، فيما نفذت 14 زيارة في منطقة الباحة، و7 زيارات في منطقة نجران، و6 زيارات على مصانع منطقة حائل، و3 زيارات في منطقة الجوف.

وأكَّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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