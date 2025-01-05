التميز يتوج بطلاً للفرق في البطولة الرابعة لالتقاط الأوتاد بالقصيم

وتوج الفارس عامر عسيري بالمركز الأول في مسابقة الرمح ليحل في المركز الثاني الفارس محمد الدوسري وجاء في المركز الثالث الفارس مهذل القحطاني وفي مسابقة السيف أستطاع الفارس بلال الصعفاني أن يتوج بطلاً ليحل وصيفاً له الفارس مهذل القحطاني فيما جاء في المركز الثالث الفارس عبدالرحمن الحربي وفي منافسات الفرق توج فريق التميز بالمركز الأول فيما حل فريق طويق ثانياً وجاء فريق شبه الجزيرة في المركز الثالث.

وفي تتويج أبطال المجموع العام للبطولة استطاعت الفارسة ايمان الشرقاوي أن تحقق المركز الاول في فئة الفارسات وحلت الفارسة جوزاء الرشيدي في المركز الثاني فيما جاء في المركز الثالث الفارسة ديمة أبو دف وفي فئة الشباب والناشئين حقق الفارس عمر القباشي صدارة الفئة فيما حل في المركز الثاني الفارس زاهر آل مشاري وجاء ثالثاً الفارس أمجد السحيمي وفي فئة الهواة حقق المركز الأول الفارس بلال الصعفاني فيما جاء في المركز الثاني الفارس سليمان الحربي وفي المركز الثالث الفارس عبدالرحمن الحربي.

وفي فئة المحترفين، توج الفارس مهذل القحطاني بالمركز الأول فيما حل ثانياً الفارس حسن عسيري وجاء ثالثاً الفارس خالد اليامي , وبالمجموع العام للبطولة توج الفارس مهذل القحطاني بطلاً للأشواط الفردية للبطولة الرابعة لالتقاط الأوتاد.