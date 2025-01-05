الإغاثة السعودية.. إنسانية تتجلى وقت المحن

دمشق – غزة – متابعات

تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة، تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن، يواصل مركز الملك سلمان مساعداته للشعب السوري؛ حيث وصلت إلى مطار دمشق الدولي أمس السبت، الطائرة الإغاثية الخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي؛ تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية، في الوقت الذي ينطلق فيه الجسر الإغاثي البري، الذي يسيره المركز لتعزيز جهوده الإنسانية المكثفة في أنحاء سوريا.

وفي إطار المنظومة الإغاثية السعودية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، قام مركز الملك سلمان بتوزيع 4.494 حقيبة إيوائية؛ تحتوي على المواد الإيوائية الأساسية التي تحتاجها الأسر بشكل يومي؛ بما فيها الأغطية والفُرش وأواني المطبخ وأوعية المياه وغيرها؛ للتخفيف من وطأة الظروف المعيشية للأسر النازحة، خاصة في ظل موجة برد الشتاء القارس في القطاع.