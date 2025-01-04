طريقة عمل كباب اضنة

كباب اضنة هو طبق يتكون من لحم مفروم يدويًا من المطبخ التركي

المقادير اللازمة

500 جرام لحم ضأن مفروم

ملح

2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون مقسمة

2 ملعقة كبيرة سماق مطحون مقسمة

2 ملعقة كبيرة من رقائق الفلفل الحار مقسمة

ملعقتان كبيرتان من الماء المثلج

للتقديم

1 بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رفيعة

6 قطع من خبز البيتا

1 كوب من أوراق البقدونس الطازجة

2 طماطم متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح رفيعة

الفلفل المخلل أو الفلفل الحار

طريقة العمل

امزجي لحم الضأن مع ملعقتين صغيرتين من الملح وملعقة صغيرة من الكمون، وملعقتين صغيرتين من السماق، وملعقة كبيرة من رقائق الفلفل

اعجنيها باليد حتى يصبح الخليط لزجًا ويبدأ في الالتصاق بجانب الوعاء

أضيفي الماء واستمري في العجن حتى تمتزج المكونات

ضعها في الثلاجة وبريدها جيدًا

في هذه الأثناء، امزجي الملعقة الصغيرة المتبقية من الكمون، وملعقتين صغيرتين من السماق، وملعقة كبيرة متبقية من رقائق الفلفل، وملعقتين صغيرتين من الملح في وعاء صغير

ضعي خليط التوابل جانبًا

امزجي ملعقتين صغيرتين متبقيتين من السماق والبصل الأحمر في وعاء متوسط ​​الحجم

تبلي بالملح حسب الرغبة واتركيه جانبًا

باستخدام يدين مبللتين قسمي خليط لحم الضأن إلى 12 كرة

شكلي كل كرة على شكل كباب طويل ومسطح حول سيخ

تشوي علي الفحم حتي تنضج

خلال الدقائق الأخيرة من الطهي ضعي الخبز مباشرة فوق الكباب على دفعات حتى يسخن جيدًا

قدمي الكباب مع الخبز الدافئ والبصل والسماق والبقدونس والطماطم والفلفل المخلل