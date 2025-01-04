شاهد| ميلان يقلب الطاولة على يوفنتوس ويتأهل لنهائي السوبر الإيطالي

البلاد- جدة
قلب فريق أسي ميلان الطاولة على منافسه يوفنتوس؛ ليخطف منه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم موسم 2024-2025.
ميلان فاز على يوفنتوس، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما لحساب منافسات بطولة السوبر الإيطالي، على ملعب الأول بارك، مساء الجمعة في الرياض.
بهذا الفوز؛ ضرب أسي ميلان موعداً في المباراة النهائية مع جاره اللدود وغريمه التقليدي إنتر ميلان، الذي أطاح بمنافسه أتالانتا من المربع الذهبي بعدما تغلب عليه بثنائية في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، مساء أمس الخميس.
وسبق أن استضافت المملكة 4 نسخ سابقة من بطولة كأس السوبر الإيطالي؛ حيث كانت البداية عام 2018 في جدة، وتوج حينها فريق يوفنتوس، ثم انتقلت البطولة إلى العاصمة الرياض عام 2019؛ حيث تمكن لاتسيو من تحقيق اللقب، أما في النسخة الثالثة عام 2022 بالرياض؛ فتمكن فريق إنتر ميلان من اعتلاء منصة التتويج، أما آخر النسخ فقد أقيمت مطلع هذا العام وتمكن فيها النيراتزوري من المحافظة على لقبه.
يذكر أن يوفنتوس هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعد أن تمكن من الحصول عليه في 9 مناسبات، يليه إنتر ميلان بـ8 ألقاب، بينما يمتلك أسي ميلان 7 ألقاب.
قذيفة مدوية في الشباك ⚫️⚪️
يلدز يفتتح أهداف المباراة ويسجل الهدف الأول ليوفنتوس ليتقدم 1-0#يوفنتوس_ميلان #السوبر_الإيطالي 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/H61WwhtmSg
— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 3, 2025
بوليسيتش يسجل هدف التعادل لميلان من ركلة جزاء#يوفنتوس_ميلان #السوبر_الإيطالي 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/qveiSPMakI
— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 3, 2025
ميلان يتقدم..
خطأ دفاعي من اليوفي يمنح ميلان ثاني الأهداف
يوفنتوس 1-2 ميلان#يوفنتوس_ميلان #السوبر_الإيطالي 🏆🇮🇹 pic.twitter.com/TG04cjsk3C
— ADSportsTV (@ADSportsTV) January 3, 2025