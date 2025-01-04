شاهد| منتخب البحرين يتوج بكأس ” خليجي26″

البلاد- جدة
توج منتخب البحرين بكأس بطولة خليجي” 26″التي اختتمت اليوم في الكويت، وذلك بعدما نجح منتخب البحرين في قلب الطاولة على نظيره عمان؛ حيث حقق فوزًا مثيرًا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 26».
وتوج منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج «خليجي 26»، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصد اللقب في عام 2019؛ حيث نجح المنتخب البحريني في خطف اللقب في مباراة درامية أمام منتخب عمان.
افتتح منتحب عمان شريط أهداف المباراة في الدقيقة 17 من عمر المباراة، عن طريق عبدالرحمن المشيفري.
وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة، عادل محمد مرهون النتيجة لصالح منتخب البحرين من ركلة جزاء.
وأضاف منتخب البحرين الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 81، عن طريق محمد المسلمي لاعب عمان، عن طريق الخطأ في مرماه.
أهداف المباراة: البحرين 2 – 1 عمان .. بصوت المعلق سعود الحريري على الكاس Five#كأس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/a8iR6vIeoN
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 4, 2025
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تكريم اللاعبين أصحاب الجوائز الفردية .. نهائي خليجي 26#كأس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/NsQR473eVZ
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 4, 2025
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لاعبو منتخب البحرين.. جلسة التتويج والفرحة بالذهب#كأس_الخليج || #خليجي_زين26#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/uVYKkcynaE
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 4, 2025