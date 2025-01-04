الرياضة

شاهد| منتخب البحرين يتوج بكأس ” خليجي26″

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1446 هـ       4 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توج منتخب البحرين بكأس بطولة خليجي” 26″التي اختتمت اليوم في الكويت، وذلك بعدما نجح منتخب البحرين في قلب الطاولة على نظيره عمان؛ حيث حقق فوزًا مثيرًا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 26».

وتوج منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج «خليجي 26»، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصد اللقب في عام 2019؛ حيث نجح المنتخب البحريني في خطف اللقب في مباراة درامية أمام منتخب عمان.

افتتح منتحب عمان شريط أهداف المباراة في الدقيقة 17 من عمر المباراة، عن طريق عبدالرحمن المشيفري.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة، عادل محمد مرهون النتيجة لصالح منتخب البحرين من ركلة جزاء.

وأضاف منتخب البحرين الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 81، عن طريق محمد المسلمي لاعب عمان، عن طريق الخطأ في مرماه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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