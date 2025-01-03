المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة والطماطم

نيفين عباسaccess_time4 / رجب / 1446 هـ       3 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة شوربة سهلة وسريعة تحضر في اقل من 20 دقيقة

المقادير اللازمة

جمبري منظف حجم كبير وبقشره
1/2 كوب بصل
3 فصوص ثوم مفرومه
1 ملعقة كبيرة الزنجبيل المفروم
2 ملعقة كبيرة الريحان المفروم
1/8 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر (اختياري، حسب الرغبة)
2 كوب طماطم مقطعة
1 1/3 كوب كريمة
زبدة وزيت

طريقة العمل

سخني زيت والزبدة
أضيفي البصل واطهيه لمدة 3-4 دقائق حتى يبدأ في النضج
أضيفي الثوم والزنجبيل والريحان ورقائق الفلفل الأحمر
اطهيه لمدة دقيقة حتى تفوح منه الرائحة
أضيفي الطماطم واتركيها حتى تنضج ويبدأ سائلها في الخروج، ثم تبليها بالملح والفلفل
أضيفي الكريمة
اتركيها حتى تغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم تذوقي المكونات وتبليها حسب الحاجة
أضيفي الجمبري واتركيه على النار لمدة 4-7 دقائق حتى ينضج ويصبح وردي اللون
أضيفي المزيد من الريحان وتبليه حسب الحاجة
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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