طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة والطماطم

وصفة شوربة سهلة وسريعة تحضر في اقل من 20 دقيقة

المقادير اللازمة

جمبري منظف حجم كبير وبقشره

1/2 كوب بصل

3 فصوص ثوم مفرومه

1 ملعقة كبيرة الزنجبيل المفروم

2 ملعقة كبيرة الريحان المفروم

1/8 ملعقة صغيرة رقائق الفلفل الأحمر (اختياري، حسب الرغبة)

2 كوب طماطم مقطعة

1 1/3 كوب كريمة

زبدة وزيت

طريقة العمل

سخني زيت والزبدة

أضيفي البصل واطهيه لمدة 3-4 دقائق حتى يبدأ في النضج

أضيفي الثوم والزنجبيل والريحان ورقائق الفلفل الأحمر

اطهيه لمدة دقيقة حتى تفوح منه الرائحة

أضيفي الطماطم واتركيها حتى تنضج ويبدأ سائلها في الخروج، ثم تبليها بالملح والفلفل

أضيفي الكريمة

اتركيها حتى تغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم تذوقي المكونات وتبليها حسب الحاجة

أضيفي الجمبري واتركيه على النار لمدة 4-7 دقائق حتى ينضج ويصبح وردي اللون

أضيفي المزيد من الريحان وتبليه حسب الحاجة

ثم يقدم