طريقة عمل السلمون بالكريمة وحليب جوز الهند

يعد السلمون مصدراً لفيتامين د الضروري لصحة العظام، كما أنه يحتوي على فيتامين أ والكالسيوم

المقادير اللازمة

شرائح سمك سلمون

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة معجون ثوم بالزنجبيل

بصل اخضر مقطع

زيت

كوب كريمة

كوب حليب جوز هند

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة معجون طماطم

فلفل حار مقطع احمر

بقدونس مفروم

طريقة العمل

يحمر السمك في الزبدة والزيت حتي يصبح ذهبي ثم يرفع من النار

بنفس المقلاة

يشوح الثوم بالزنجبيل نصف دقيقة

يضاف له عصير الليمون والملح والفلفل والبصل والكريمة وحليب جوز الهند ومعجون الطماطم والفلفل الحار ويقلب

يترك حتي يغلي

ثم يضاف له السمك ويغمر بالكريمة وخليط الحليب

يرفع عن النار

يزين بالبقدونس ويقدم