رونالدو: حلمي التتويج مع النصر باللقب الآسيوي

الرياضةرونالدو: حلمي التتويج مع النصر باللقب الآسيوي صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1446 هـ 3 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف النصر: إنه يتمنى تحقيق عدد من الألقاب مع الفريق ويحلم بالصعود على منصة دوري أبطال آسيا. وأشار رونالدو خلال حوار أجراه مع المركز الإعلامي لرابطة دوري روشن إلى أنه يتشرف بأنه كان أول نجم ينضم للدوري السعودي للمحترفين قبل قدوم باقي النجوم. وقال: “أحلم بالتتويج مع النصر بلقب دوري أبطال آسيا والمزيد من الألقاب الأخرى”. وأضاف: “الدوري السعودي سيتطور أكثر خلال 5 أو 10 سنوات بحد أقصى وسيصل إلى مكانة مرموقة ليس فقط الدوري بل الأكاديميات والحالة التنافسية العامة”. وعن أجمل لحظاته بقميص النصر قال:” حينما انتصرنا على الهلال بعشرة لاعبين في نهائي البطولة العربية”. وختم تصريحاته مؤكدًا أن المنافسة على لقب دوري روشن هذا الموسم تبدو صعبة ولكن الفريق سيحاول بكل جهده للإبقاء على حظوظه.