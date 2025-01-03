راشفورد يتلقى 3 عروض من دوري روشن

ذكرت تقارير عالمية أن ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد تلقى ثلاثة عروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين في الشتاء الجاري.

ويرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيع عقد ماركوس راشفورد خلال يناير الجاري.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: إن هناك ثلاثة أندية من دوري روشن السعودي تتفاوض مع إدارة اليونايتد من أجل شراء عقد راشفورد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العروض التي جاءت من أندية دوري روشن السعودي تتخطى راتب اللاعب والذي يُقدر في مانشستر يونايتد بـ 315 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وخاض راشفورد حتى الآن 425 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 138هدفًا، وقدم 67 تمريرة حاسمة، وتُوج بـ 7 ألقاب مع النادي الإنجليزي.