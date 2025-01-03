انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السادسة.. وغداً بيشة تحتضن أولى المراحل الرسمية

الرياض – هاني البشر
شهدت محافظة بيشة اليوم الجمعة 3 يناير 2025م، انطلاق الجولة التمهيدية من رالي داكار السعودية في نسخته السادسة، والذي يستمر حتى 17 من شهر يناير الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة.
وكانت الجولة التمهيدية التي انطلقت اليوم عبارة عن 79 كلم، منها 29 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، والتي تهدف نتائجها إلى ترتيب انطلاق السائقين في المرحلة الأولى في فئة السيارات، فيما شارك في هذه الجولة، 580 سائقاً وملاحاً، ينتمون إلى 52 جنسية، مقسمين بذلك على ست فئات، وهي: (فئة السيارات، الدراجات النارية، والمركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، وفئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “سايد باي سايد”، وفئة الشاحنات” إضافةً إلى داكار كلاسيك.
وبالعودة إلى النتائج، فقد نجح الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق فريق “تويوتا جازو” في الظفر بالمركز الأول في فئة السيارات؛ بواقع 15 دقيقة و28 ثانية، متفوقاً على السويدي ماتياس إكستريم سائق فريق “فورد موتور سبورت” بفارق ثانيةٍ واحدة، فيما جاء القطري ناصر العطية سائق فريق “داسيا ساندرايدر” ثالثاً بفارق 20 ثانية، كما حلّ السعودي يزيد الراجحي في المركز الثامن عشر، بفارق دقيقةٍ واحدة و4 ثوانٍ عن المتصدر.
وتمكن الدرّاج الأسترالي دانيال ساندرز سائق فريق “ريد بُل كيه تي إم” من حصد المرتبةِ الأولى، بفارق 12 ثانيةً عن البوتسواني روس برانش سائق فريق “هيرو موتور سبورت”، ليكمل الإسباني إدغار كانيت سائق “ريد بُل كيه تي إم فاكتوري ريسينغ” العقد بحلوله ثالثاً بالفارق ذاته.
وتصدر الأمريكي كوربين ليفيرتون سائق فريق “ريد بُل أوف رود” ترتيب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تشالنجر”، متقدماً على البرتغالي غونزالو غويريرو بفارق 4 ثوانٍ، فيما جاء خلفهم الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو سائق فريق “بي بي آر في” ثالثاً بفارق 11 ثانيةً عن المتصدر.
وفي فئة المركبات الصحراوية “SSV” استطاع الأمريكي بروج هيجر سائق فريق “سيباستيان لوب ريسينغ” من حصد المرتبة الأولى، وبفارق 19 ثانيةً عن الأرجنتيني جيريمياس غونزاليس فيريولي سائق فريق “كان إم فاكتوري”، فيما الفرنسي زافييه دي سولتريه سائق فريق “سيباستيان لوب ريسينغ” ثالثاً بفارق 25 ثانية.
وحقق الهولندي ميتشل فان دن برينك سائق فريق “يورول رالي سبورت” المركز الأول في فئة الشاحنات، تلاه الليتواني فايدوتاس زالا سائق فريق “سكويا تيم دي روي” وبفارقٍ زمني يُقدّر بـ7 ثوانٍ، ومن خلفهم التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي” ثالثاً بفارق 16 ثانية عن المتصدر.
وتنطلق غداً السبت 4 يناير 2025م، منافسات المرحلة الأولى من رالي داكار السعودية، والتي ستكون في محافظة بيشة، وبمسافةٍ تبلغ 499 كلم، منها 413 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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