الجبلين يفتح ملف استعداداته لملاقاة الرائد في ربع نهائي أغلى الكؤوس

حائل _ البلاد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين استعداداته المكثفة لملاقاة مضيفه الرائد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في المباراة التي ستجمع الفريقين الاثنين المقبل على ملعب نادي الرائد في بريدة.

ويأمل الفريق تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله لأول مرة في تاريخه إلى نصف النهائي تحت إشراف مدربه البرتغالي خورخي ماندوسا ويسعى إلى تقديم أداء مميز ومشرف؛ كونه الفريق الوحيد من أندية دوري يلو الذي بلغ هذا الدور المهم من المسابقة بعد تجاوزه الفتح والاتفاق في الأدوار الإقصائية.

يدخل الفريق المباراة بعد تحقيق فوز ثمين في آخر لقاء له ضمن منافسات دوري يلو حيث تمكن من الفوز على ضيفه الجندل بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة 15 مما يعزز من معنوياته ويزيد من جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وفي تصريح له، أكد ماندوسا أن الفريق يواصل استعداداته بكل جدية ويعمل بجد لتجهيز اللاعبين بشكل مثالي للمباراة المرتقبة.

وقال: “نحن جاهزون تمامًا لهذه المواجهة المهمة، والفريق في حالة فنية وبدنية ممتازة وهدفنا هو الظهور بمظهر مشرف يليق بسمعة وتاريخ الفريقين وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هدف الوصول إلى الدور المقبل مع كامل تركيزنا على منافسات الدوري والذي يعد الأهم بالنسبة لنا مناشداً جماهير فريقه بالوقوف مع ناديهم ودعمه في المرحلة المقبلة.”

ويأمل الجبلين في تقديم مستوى متميز أمام الرائد، ساعيًا إلى مواصلة كتابة تاريخ جديد في مسيرته الرياضية حيث يسعى الفريق إلى إسعاد جماهيره وتحقيق إنجاز غير مسبوق في مسابقة أغلى الكؤوس.