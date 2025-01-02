«NHC» تكشف عن مزايا حديقة المركزية في خيالا

البلاد ــ جدة

كشفت شركة NHC تفاصيل حديقة خيالا المركزية، التي تُعد القلب النابض لوجهة خيالا في شمال جدة، التي تُطورها الشركة لتكون وجهة عمرانية متميزة تجمع بين جودة الحياة والبيئة الترفيهية المتكاملة وتمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، بتصميم عصري يراعي مختلف احتياجات السكان والزوار، لتكون متنفسًا حيويًا جاذبًا.

وتتميز الحديقة باحتوائها على مرافق رياضية وترفيهية متنوعة تشمل مسارًا مخصصًا للمشي ومسارًا للدراجات يتيح ممارسة الرياضة في بيئة طبيعية، إلى جانب مسار خاص للمكفوفين يعكس اهتمام الشركة بتوفير بيئة شاملة للجميع، كما تضم الحديقة ملعبين بادل وملعبين متعدد الاستخدامات لتلبية احتياجات عشاق الرياضة، مما يجعلها مركزًا حيويًا للأنشطة البدنية.

وتعزز الحديقة من تجربتها المميزة من خلال احتوائها على نافورة متحركة وأخرى راقصة، لتمنح المكان أجواءً حيوية وجاذبية، كما تضم منطقة مخصصة لألعاب الأطفال تتيح لهم التفاعل والاستكشاف، إلى جانب أنشطة أخرى مثل ألعاب المتاهات ولعبة الشطرنج التي تضيف عنصرًا من التحدي والمتعة لجميع الأعمار. ولتسهيل زيارة الحديقة والاستمتاع بخدماتها، تم توفير 118 موقفًا للسيارات، مع وجود منطقة مخصصة للاستراحة لتقدم الحديقة لسكان وزوار الوجهة تجربة ترفيهية متكاملة في قلب الطبيعة.

وتعد حديقة خيالا المركزية إضافة نوعية تعزز من مكانة وجهة خيالا كواحدة من الوجهات العمرانية العصرية في شمال جدة، وتأتي ضمن خطط ومستهدفات الشركة لتحسين جودة الحياة وتوفير وجهات عمرانية مستدامة ومتطورة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.