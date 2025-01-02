5 مجمعات جديدة للاستثمار التعديني

البلاد- الرياض

خصَّصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 5 مواقع، لإقامة مجمعات للأنشطة التعدينية بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، ومحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، وذلك في إطار سعيها إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وجذب الاستثمارات النوعية للقطاع، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشروعات التعدينية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن تخصيص مواقع للمجمعات التعدينية؛ يعد خطوة مشجعة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، واستقطاب شركات التعدين المتخصِّصة محليًا وعالميًا، إلى جانب دوره المهم في تطوير المجمعات التعدينية والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية؛ وفقًا لما نصت عليه لائحة نظام الاستثمار التعديني.