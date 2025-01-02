2.100 حقيبة إيوائية للنازحين شمال غزة

غزة – واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.100 حقيبة إيوائية، تستفيد منها 2.100 أسرة نازحة، بواقع 21.000 فرد في مدينة غزة، حيث تشهد المدينة موجة نزوح كبيرة؛ نتيجة العملية الإسرائيلية العسكرية المستمرة في محافظة شمال القطاع منذ أكثر من شهرين.

تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لمساعدة سكان القطاع منذ بداية الحرب على القطاع.

وقد وزع المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة الحقائب الإغاثية على مئات الأسر، تحتوي على العديد من المواد الضرورية، التي تحتاجها الأسر بشكل يومي؛ بما فيها الأغطية، والفُرش، وأواني المطبخ، وأوعية المياه، وغيرها من المستلزمات، بما يساعد في التخفيف من وطأة الظروف المعيشية للأسر خاصة في ظل برد الشتاء القارس.

ومن المتوقع أن تستمر عملية التوزيع خلال الأيام القادمة؛ بحيث تستفيد آلاف الأسر النازحة والمحتاجة في مدينة غزة.