150 مليون دولار استثمار سعودي في صندوق” غلوبال”

البلاد – الرياض

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء”SVC” عن استثمارها في صندوق غلوبال فينتشرز الثالث” Global Ventures III”، المخصص للاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية، ويزيد حجمه على 150 مليون دولار.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في قطاعات التقنية والقطاعات المعتمدة على التقنية في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع التركيز بشكل أساس على مجالات تقنيات سلاسل الإمداد، والتقنيات الزراعية، وحلول الحوسبة السحابية للشركات، والتقنيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في SVC معالي الدكتور نبيل كوشك، أن هذا الاستثمار هو جزء من برنامج الاستثمار في الصناديق؛ بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة لدعم الصناديق، التي تستثمر في الشركات الناشئة السعودية، وخاصة خلال مراحل نموها المبكرة.