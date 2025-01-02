1,073 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر

الرياض : البلاد

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ 1,073 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال الشهر الماضي شملت 353 زيارة على المصانع في المنطقة الشرقية، و309 زيارات في منطقة الرياض، و 210 زيارات في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 55 زيارة في منطقة القصيم، و45 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و30 زيارة في منطقة عسير، و21 زيارة في منطقة جازان، و20 زيارة في منطقة تبوك، فيما نفذت 14 زيارة في منطقة الباحة، و7 زيارات في منطقة نجران، و6 زيارات على مصانع منطقة حائل، و3 زيارات في منطقة الجوف.

وأكَّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.