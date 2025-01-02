غدًا.. انطلاق رالي داكار السعودية 2025 بمشاركة أكثر من 800 رياضي يمثلون 70 جنسية

الرياض – هاني البشر

ينطلق يوم غدٍ الجمعة 3 يناير 2025م، من محافظة بيشة، السباق الأكبر والأطول في عالم رياضة المحركات “رالي داكار السعودية 2025″، الذي تستضيفه المملكة للمرة السادسة على التوالي، ويستمر حتى تاريخ 17 يناير الجاري، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: “إن استضافة المملكة لرالي داكار السعودية للمرة السادسة على التوالي، تجسد القدرات العالية التي تمتلكها المملكة، ومكنتها من استقبال أكبر وأهم الأحداث الرياضية، باهتمام كبير ودعم كريم من قيادة وطننا الغالي -حفظها الله-، علاوةً على التزام القطاع المستمر بتنفيذ المبادرات والبرامج كافة، التي حملتها رؤية السعودية 2030.”

وأضاف سموه: “يحظى رالي داكار لهذا العام بمراحل عديدة ومتنوعة، سيقطع فيها المتسابقون مسافة تبلغ 7737كم؛ منها 5129كم كمراحل خاصة: بدايةً بمحافظة بيشة، قبل خوض رحلة طويلة ومشوّقة عبر مناطق المملكة، مروراً بالحناكية، والعلا، وحائل، والدوادمي، إضافةً إلى الرياض، وحرض، قبل أن يختتم منافساته في شبيطة، لذا نرحب بالمشاركين كافة، ونتمنى للجميع التوفيق وقضاء أوقات ممتعة في المملكة، والاستمتاع بمناظرها وطبيعتها الخلابة، وأن يحظى الجميع بأوقات جميلة ورائعة في ربوع السعودية.”

من جهته، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية: “نفخر بتواجد هذا الرالي العالمي للمرة السادسة على التوالي في المملكة، ونتطلع لمشاهدة نسخة استثنائية مليئةً بالحماس والتحدي، خصوصًا في ظل وجود مسارات جديدة تغطي مناطق لم يزرها الرالي من قبل؛ حيث سيكتشف المشاركون، وكذلك الجماهير، ومختلف المنتمين لوسائل الإعلام الدولية، جمال وطبيعة تضاريس المملكة.”

وأضاف: “نعدُ المشاركين هذا العام بمزيدٍ من مستويات التحدي التي من شأنها رفع مستوى التشويق والحماس في أكبر سباق للتحمل على مستوى العالم، ونحن واثقون -بإذن الله- بأننا سنكتب فصلًا جديدًا من النجاح في ملف الاستضافات، من خلال ما اكتسبناه من خبرات كبيرة لشباب وشابات هذا الوطن العظيم.”

ويشهد رالي داكار السعودية 2025 مشاركة أكثر من 800 مشارك يمثلون 70 جنسية من حول العالم، سيتنافسون من خلال 439 مركبة في مختلف فئات السباق، البالغ عددها ست فئات، حيث ستشهد فئة السيارات وجود 130 سائقًا وملاحًا، وفي فئة الدراجات النارية سيشارك أكثر من 136 متسابقًا، وستشهد فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تشالنجر، مشاركة أكثر من 108 سائق وملاح، وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري (سايد باي سايد)، سيشارك 78 سائقًا وملاحًا، وفي فئة الشاحنات يتنافس أكثر من 135 سائقًا وملاحًا ومساعدًا، إلى جانب إقامة داكار كلاسيك، بمشاركة 76 سيارةً كلاسيكية، و19 شاحنةً كلاسيكية.

وسيشهد السباق مرحلةً واحدةً تمهيدية، و12 مرحلةً بالسباق، على النحو التالي:

– المرحلة التمهيدية (الجمعة 3 يناير): بيشة – بيشة، لمسافة 79 كم (المرحلة الخاصة 29 كم).

– المرحلة الأولى (السبت 4 يناير): بيشة – بيشة، لمسافة 499 كم (المرحلة الخاصة 413 كم).

– المرحلة الثانية (الأحد والاثنين 5- 6 يناير): بيشة – بيشة، لمسافة 1058 كم (المرحلة الخاصة 967 كم).

– المرحلة الثالثة (الثلاثاء 7 يناير): بيشة – الحناكية، لمسافة 847 كم (المرحلة الخاصة 495 كم).

– المرحلة الرابعة (الأربعاء 8 يناير): الحناكية – العلا، لمسافة 588 كم (المرحلة الخاصة 415 كم).

– المرحلة الخامسة (الخميس 9 يناير): العلا – حائل، لمسافة 492 كم (مرحلة خاصة 428 كم).

– يوم الراحة (الجمعة 10 يناير): حائل

– المرحلة السادسة (السبت 11 يناير): حائل – الدوادمي، لمسافة 828 كم (المرحلة الخاصة 604 كم).

– المرحلة السابعة (الأحد 12 يناير): الدوادمي – الدوادمي، لمسافة 742 كم (المرحلة الخاصة 487 كم).

– المرحلة الثامنة (الاثنين 13 يناير): الدوادمي – الرياض، لمسافة 737 كم (المرحلة الخاصة 487 كم).

– المرحلة التاسعة (الثلاثاء 14 يناير): الرياض – حرض، لمسافة 589 كم (المرحلة الخاصة 357 كم).

– المرحلة العاشرة (الأربعاء 15 يناير): حرض – شبيطة، لمسافة 640 كم (المرحلة الخاصة 120 كم).

– المرحلة الحادية عشرة (الخميس 16 يناير): شبيطة – شبيطة، لمسافة 507 كم (المرحلة الخاصة 275 كم).

– المرحلة الثانية عشرة (الجمعة 17 يناير): شبيطة – شبيطة، لمسافة 131 كم (المرحلة الخاصة 61 كم).

الجدير بالذكر أنّ رالي داكار السعودية سيشهد مشاركة الجيل الجديد من السائقين السعوديين المختارين ضمن مبادرة ”الجيل السعودي القادم“، التي تهدف إلى منح المواهب السعودية الصاعدة أول تجربة لهم في رالي داكار، حيث تم اختيار خمسة سائقين ضمن هذه المبادرة، وهم: فهد المرشش، وحمزة باخشب، وعبدالله الشقاوي، وفاطمة بناز، ومريهان الباز، على أن يشارك الفائز في رالي داكار 2026، كما سيشهد الرالي إقامة خمس مراحل بمسارات منفصلة لكل من السيارات، والدراجات النارية، كما ستشارك على هامش الحدث خمس سيارات مزودة بأحدث التقنيات على نفس مسارات الرالي، في مبادرة ”تحدي المهمة 1000“.