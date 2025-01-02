القادسية يُعلن التعاقد مع البرازيلي كارفاليو

البلاد- جدة

تمكن نادي القادسية من إنهاء إجراءات ضم اللاعب البرازيلي الشاب غابرييل كارفاليو للفريق الأول بنادي القادسية قادمًا من نادي إنترناسيونال البرازيلي على أن ينضم اللاعب للفريق بدءاً من فترة الانتقالات المقبلة. وأظهر غابرييل قدراته الفنية المميزة خلال نشأته الاحترافية مع فريق إنترناسيونال بالإضافة إلى تمثيله منتخب بلاده مع فئة تحت الـ20 عام وحظي باهتمام العديد من الأندية الأوروبية قبل اختياره الانضمام إلى فرسان الشرقية. ويرى كارلوس أنتون، المدير الفني لنادي القادسية أن غابرييل يتمتع بالموهبة إستثنائية حيث يتمتع بإمكانات هائلة، إذ أصبح واحداً من أصغر اللاعبين في تاريخ ناديه الحالي تنافساً على أعلى مستويات كرة القدم البرازيلية منذ سن الـ16، تعكس كثيراً مهاراته وشخصيته، إذ يتماشى هذا التعاقد مع رؤية واستراتيجية النادي التي تركز على الأداء المميز في الملعب مع الاهتمام بالتطوير المستدام على المدى الطويل كما يتطلع الفرسان للترحيب بغابرييل اعتباراً من موسم 25/26، ليكون جزء من عائلة القادسية ويساهم في تحقيق نجاحات مستقبلية للنادي.