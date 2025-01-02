السياحة: إلزام تطبيقات الحجز بعدم عرض المرافق غير المرخصة

البلاد ــ الرياض

أعلنت وزارة السياحة، البدء بإلزام منصات وتطبيقات الحجز بعدم إدراج وعرض مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة غير المرخصة من قبل الوزارة؛ وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار المحليين والدوليين في كل مناطق ومدن المملكة، مؤكدةً أن التطبيقات والمنصات المخالفة ستُطبق بحقها العقوبات، وذلك في إطار حملة “ضيوفنا أولوية” التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.

وشددت على ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة باستخراج أو تجديد ترخيص أو تصريح وزارة السياحة قبل مزاولة النشاط، مبينةً أن عدم الالتزام بالحصول على الترخيص أو التصريح سيعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامة مالية بمقدار مليون ريال سعودي، أو إغلاق المرفق، أو كليهما معًا، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين.

وقامت الوزارة على إثر ما رصدته من ممارسات من بعض مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بعرض وحداتها بدون إبراز ترخيص أو تصريح الوزارة، أو قبل الحصول على الترخيص أو التصريح وعرضها وتسويقها في منصات وتطبيقات الحجز المحلية والدولية، بإشعار جميع مقدمي خدمات السفر والسياحة والمنصات المحلية والدولية بضرورة المسارعة إلى إزالة جميع المرافق غير المرخصة أو المصرحة من قوائمها، ومطابقة التصنيف الوارد من وزارة السياحة لهذه المرافق مع ما يتم عرضه في المنصة ابتداءً من 2025 / 1 / 1م.

كما أكدت بأن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للنظام ومعايير الجودة المعتمدة لدى الوزارة, داعية جميع المستفيدين من خدمات مرافق الضيافة لتقديم استفساراتهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، وذلك عبر التواصل مع المركز الموحد للسياحة 930.