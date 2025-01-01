هيمنة أثقال السعودية على البطولة العربية وكأس قطر 2024 لجميع الفئات

الرياض –جدة

توجت المنتخبات السعودية لرفع الأثقال بالمركز الأول بجميع البطولات العربية لرفع الأثقال للناشئين والشباب والكبار رجالاً وسيدات وبطولة كأس قطر والتي اختتمت فعالياتها يوم أمس بالعاصمة القطرية وسط مشاركة أكثر من 163 رباعا ورباعة مثلوا 30 دولة.

جاء هذا الإنجاز الكبير الذي اكتسح فيها رباعو ورباعات الأخضر السعودي بجميع فئاته جميع كؤوس المركز الأول بالبطولات الثمان بعد تصدرهم الكبير والفارق النقطي المميز بينه وبين بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، والتألق الملفت خصوصاً من الفئات السنية رجالاً وسيدات ساهمت بشكل كبير في حصد هذه الألقاب.

وكان نصيب أخضر الأثقال في بطولة العرب للناشئين والشباب والكبار وكأس قطر فئة الرجال من الميداليات الذهبية 68 ذهبية، و 19 فضية، 7 برونزيات، فيما جاءت حصيلة منتخب فتيات وسيدات السعودية في رفع الأثقال متربعة عرش العرب بجميع فئاته كذلك بعد تتويجهن بـ 18 ميدالية ذهبية، 20 فضية، و 27 ميدالية برونزية في مشاركة تعتبر الأكبر والأولى تاريخياً لرياضة رفع الأثقال السعودية والأكثر انجازاً منذ دخول الرباعات السعوديات رسمياً المنافسات الداخلية والخارجية، مؤكدة قدرة وامكانات المرأة السعودية في المنافسة وتحقيق الإنجازات والمراكز الاولى باسم الوطن رغم حداثة دخولهم معترك هذه الرياضة وتجاوزهن منتخبات لها تاريخ وباع كبير برياضة رفع الأثقال.

وقد حصل على جائزة افضل لاعب شاب في البطولة العربية وكأس قطر الرباع السعودي عبدالله المحيميد متفوقا على العديد من الرباعين في كافة الفئات الوزنية.

من جهته، عبر رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي عن سعادته الكبيرة بما تحقق بدوحة قطر من إنجازات بتحقيق المنتخبات السعودية لـ 8 بطولات عربية وكأس قطر، وسط منافسة قوية أظهر فيها نجوم ونجمات الأخضر مستوى مميز أشاد فيه جميع المتابعين للبطولة، موعزاً هذا التفوق للدعم اللا محدود الذي تلقاه رياضة رفع الأثقال خصوصاً والرياضة بشكل عام من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيّدهما الله، وسمو وزير الرياضة وجميع مسؤولي اللجنة الأولمبية والبارالمبية وساهم في استمرار علو كعب رياضة رفع الأثقال السعودية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.