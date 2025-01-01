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محافظ جدة يطلع على تنمية الغطاء النباتي

صحيفة البلادaccess_time2 / رجب / 1446 هـ       1 يناير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

اطلع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، على جهود المركز الوطني في تنمية الغطاء النباتي في المحافظة، والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تحقيق مستهدفات مبادرة” السعودية الخضراء”، التي أسفرت عن زراعة أكثر من 500 ألف شجرة في المحافظة خلال العام 2024، وذلك بالتعاون مع الشركاء في عدة قطاعات.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، مدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة مكة المكرمة المهندس طارق بن محمد مدني، وفريق من قيادات المركز.

ويعمل المركز على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوّع الأحيائي في البيئات؛ لتعزيز الاستدامة البيئية، ويسهم في جودة الحياة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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