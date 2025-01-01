في المؤتمر الصحفي للسوبر الإيطالي| سيميوني يعترف: مهمتنا صعبة.. ودي رون يؤكد: نحن الفريق الأقوى

الرياض – محمد الجليحي

شهد المركز الإعلامي في ملعب الأول بارك اليوم الأربعاء 1 يناير 2025م، إقامة المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إنتر ميلان وأتالانتا غدًا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي، والذي تستضيفه المملكة للمرة الخامسة خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير الحالي بمدينة الرياض، ضمن برنامج جودة الحياة، وبتنظيم من وزارة الرياضة.

وخلال المؤتمر، شدّد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، على أن أهداف فريقه تتمثل في الفوز بأكبر عددٍ من المواجهات، وتدشين العام الجديد بالحصول على لقب السوبر، والذي سيكون صعباً، لاسيما أن اللقاء المقبل سيكون أمام المنافس أتالانتا صاحب المركز الأول في الدوري حاليًا، مشيراً إلى أن رغبة جميع الفرق في تحقيق اللقب، ستصعّب مهمة فريقه في الحفاظ على اللقب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التركيز على كل مباراة على حدة سيضاعف من فرص الإنتر في الحصول على البطولة.

وأضاف: “لقد حقق أتالانتا نجاحاتٍ كبيرة في الآونةِ الأخيرة، لاسيما بحصوله على الدوري الأوروبي، والذي سيكون علامةً فارقةً بالنسبة له، كما أن مبارياتنا معه دائماً ما تتسمُ بالصعوبة، مما سيجعل الندية عنواناً للمواجهة”.

من جانبه، وصف الأرميني هينريك ميختاريان متوسط فريق إنتر ميلان، مدينةَ الرياض بأنها بمثابة منزل لفريقه، خصوصًا أنه قد توِّج على أرضها بآخر نسختين متتاليتين من البطولة، ويطمح لمضاعفة ألقابه فيها، مشيراً إلى مواجهة أن أتالانتا ستكون صعبة، عطفًا على العطاءات المتميزة التي يقدمها حاليًا وتجعله طرفاً قوياً في أي لقاءٍ يلعب فيه.

إلى ذلك، قدم الإيطالي غاسبيريني مدرب فريق أتالانتا شكره للمملكة على الاستقبال المتميز، وقال في حديثه في المؤتمر: “نشكر المملكة وشعبها على حفاوة الاستقبال، ما زلنا منبهرين بالتطور الملحوظ الذي تعيشه بلادكم، والذي يستحق الثناء والشكر، كما أن الرياض تعدّ إحدى المدن الرائعة، والتي دائماً ما تكون وجهةً متميزة لكأس السوبر الإيطالي”.

وأكد غاسبريني أن الهدف الرئيس لفريقهِ يكمنُ في التتويج باللقب، مشددًا على أن مباريات الدوري وإن كان فريقه متميزًا فيها فهي تختلف عن مباريات الكأس، لاسيما أنها تُلعب بنظام خروج المغلوب، منوهًا في الوقت ذاته بضرورة عدم ارتكاب الأخطاء، في ظلِ تميّز المنافس باستثمارها.

فيما يرى الهولندي مارتن دي رون لاعب أتالانتا، أن فريقه يعدّ الأقوى في إيطاليا، وأن التحكّم في منتصف الملعب؛ سيكون العلامة الفارقة في المواجهة، مبيناً أن معالجة المشكلات الدفاعية، والانسجام بين الخطوط، طوّرت أداء الفريق، وأن الجميع سيعمل من أجل حصد اللقب في المملكة.

الجدير بالذكر أن كأس السوبر الإيطالي، يتضمن العديد من الفعاليات المختلفة، والتي تهدفُ إلى تحسين تجربة الجماهير، وإضفاء روحٍ مختلفةٍ قبل المباريات، في بطولة يتوقع أن تحظى بحضور جماهيري محلي وعالمي كبير، وسط تغطية إعلامية دولية موسعة، من نقل تلفزيوني، وتواجد مكثف لممثلي وسائل الإعلام الكبرى.