طريقة عمل بسبوسة جوز الهند

للبسبوسة عدة طرق يمكن تحضيرها من خلال طريقة جوز الهند

المقادير اللازمة

3 كوب سميد ناعم جداً

كوب إلا ربع حليب كامل الدسم

كوب إلا ربع سيرب حلويات

كوب إلا ربع سكر أبيض ناعم

نصف كوب سمن أو زيت

كوب إلا ربع جوز هند

طريقة العمل

يقلب الحليب مع السيرب

يوضع السكر للسميد ويقلب جيداً

يضاف لهم السمنة أو الزيت ويفرك السميد باليد حتي يتشرب السمنة أو الزيت

ثم يوضع لهم خليط الحليب والسيرب ويفرك باليد جيداً حتي يتشرب السميد كل الحليب والسيرب

نحضر صينية مدهونة سمنة

نضع بها خليط البسبوسة

تخبز في فرن متوسط الحرارة حتي تصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتسقي بالسيرب

ثم تقدم