حصاد رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين في 2024

وبرئاسة طلال بن عبدالله العبيدي، أصدر مجلس إدارة رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين العديد من القرارات الهامة خلال 2024، والتي من شأنها رفع مستوى المنافسة في دوري يلو ومن أبرزها تطبيق نظام “PLAY-OFF” والمعمول به في دوري البطولة الإنجليزية “تشامبيون شيب”، الأمر الذي يساهم في زيادة التنافسية بين الأندية.

وخلال عام 2024 اتخذت رابطة أندية الدرجة الأولى 5 قرارات، فبالإضافة إلى تطبيق PLAY-OFF، أطلقت الرابطة موسم تراخيص لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لأول مرة، كما قررت اعتماد مقترح مركز حراسة المرمى على الحراس السعوديين اعتبارًا من الموسم المقبل 2025-2026، فضلًا عن إطلاق نظام داخلي لموظفي الرابطة، وإطلاق الموقع الرسمي للرابطة.

* شراكات

أبرمت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين 7 شراكات خلال عام 2024، حيث جددت الشراكة مع شركة ذكاء القابضة لتطوير الخدمات الإلكترونية، وجددت الشراكة مع قرنتافاي بالإضافة إلى تمديد الشراكة مع القناة السعودية الرياضية.

ووقعت الرابطة عقد رعاية مع منصة إيفينتو للفعاليات لتسهيل خدمة بيع تذاكر الدوري، فيما تم توقيع عقد رعاية دوري يلو لمدة 3 سنوات مع شركة الوفاق لحلول النقل.

وقبيل بداية الموسم الجديد، دشنت الرابطة كرة الموسم الرياضي 2024-2025، كما أطلقت حملة انطلاق الموسم الرياضي من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

* فعاليات وطنية واجتماعية

حرصت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين خلال عام 2024 على تعزيز مشاركتها المجتمعية عبر العديد من الفعاليات، حيث أقامت فعالية للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94، كما شاركت بفعالية في يوم التأسيس.

وأقامت الرابطة فعاليات كبرى واكبت من خلالها فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، كما عززت من مشاركاتها المجتمعية عبر فعالية في اليوم العالمي لسرطان الثدي، واليوم الدولي لمكافحة الفساد.

ولم تخل فعاليات الرابطة من المشاركات المتعلقة بكرة القدم، حيث أقامت بطولة رمضانية لكرة القدم للصالات لأول مرة، بالإضافة إلى تفعيل مبادرة دمج الأيتام في تشغيل مباريات الدوري.

* ورش العمل

حرصت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين خلال عام 2024 على تعزيز التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدوري لاسيما على مستوى الإعلام، حيث نظمت 6 ورش عمل خلال العام المذكور.

وأقامت الرابطة ورشة عمل خاصة بالمراكز الإعلامية للأندية، بجانب تنظيم ورشة عمل للمنسقين الإعلاميين والمصورين، وأخرى خاصة بنظام التراخيص، بالإضافة إلى ورشة عمل للأندية، وورشة عمل للمراقبين والمنسقين، فضلًا عن فتح منصة استقبال تسجيل وسائل الإعلام واستخراج بطاقات الموسم الرياضي.