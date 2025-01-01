تنفيذ الإمداد المائي والإصحاح البيئي في اليمن

البلاد – الرياض

امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، لتعزيز قطاع المياه والإصحاح البيئي، وتوفير بيئة صحية في عموم اليمن، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ المرحلة السابعة من مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة حجة، يستفيد منه 30.422 فردًا بقيمة مليون، و102 ألف دولار أمريكي.

وقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض، وسيجري بموجبها حفر وإعادة تأهيل آبار تعمل بالطاقة الشمسية، وتوريد وتركيب شبكات الضخ والإسالة، وبناء وترميم وتوريد خزانات التجميع والتوزيع، إضافة إلى توريد وتركيب محطات تحلية مياه الشرب، ونقل وتوزيع المياه بواسطة الشاحنات، وتوزيع أوعية حفظ المياه، فضلًا عن تنفيذ حملات الرش الضبابي واليرقي لمكافحة نواقل الأمراض، وذلك بهدف الإسهام في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مديريات حيران وميدي وعبس وحرض بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور في مديرية رازح بمحافظة صعدة.