القيادة تعزي في وفاة كارتر وضحايا الطائرة الكورية

الرياض- واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق السيد جيمي كارتر.

وقال الملك المفدى:” تلقينا نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق السيد جيمي كارتر، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق السيد جيمي كارتر.

وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق السيد جيمي كارتر، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

كما بعث سموه برقية عزاء ومواساة، لمعالي السيد تشوي سانج موك نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا، في ضحايا حادث ارتطام طائرة في مطار موان الدولي في جمهورية كوريا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:” بلغنا نبأ ارتطام طائرة في مطار موان الدولي في جمهورية كوريا، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، ونعرب لمعاليكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”.