أمير الشرقية يُدشن النسخة الـ 23 من مهرجان ربيع النعيرية

الدمام : البلاد

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم ، النسخة الـ 23 من مهرجان ربيع النعيرية، بحضور محافظ النعيرية عبدالله بن علي السيف، واللجنة المنظمة.

ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بما يحظى به قطاع السياحة من دعمٍ واهتمام من لدن القيادة الرشيدة ـ أعزها الله ـ مبينًا أن توافد السياح من دول الخليج ومن دول العالم يحتم على القائمين على المهرجانات والفعاليات الحرص على أن تكون جاذبة لهم، وتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، ويراعى فيها الاستدامة والاستمرارية.

وأوضح سموه أهمية إشراك الشباب والاستفادة من طاقاتهم وإبداعهم في الفعاليات المختلفة، وإتاحة المجال لهم للتعرف على الماضي الذي عاشه الآباء والأجداد، واستشعار المعاناة التي تكبدوها لمواجهة أعباء الحياة المختلفة، مضيفًا بضرورة الاستفادة من الحرفيين ومشاركتهم في هذه الفعاليات، وتقديم تعريف عن هذه الحرف والمهن، متمنيًا سموه للمهرجان والقائمين عليه التوفيق والإعانة.

من جهته ثمن محافظ النعيرية تفضل سمو أمير المنطقة الشرقية بتدشين نسخة هذا العام من المهرجان، مؤكدًا أن المهرجان في هذا العام سيشهد فعاليات متنوعة، ومن المتوقع أن يجذب زوارًا من دول الخليج، ويسهم في التعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للمنطقة والمملكة.