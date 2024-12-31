المحليات

4,494 حقيبة إيواء للنازحين.. مساعدات سعودية جديدة لشمال قطاع غزة

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1446 هـ      31 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

غزة- واس

وصلت قوافل مساعدات سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة، مؤلفة من 31 شاحنة محملة بـ 4,494 حقيبة إيواء، موجهة لدعم سكان مدينة غزة والنازحين من محافظة شمال القطاع.

وتحتوي حقائب الإيواء على المستلزمات الضرورية، التي تلبي الاحتياجات اليومية للأسر؛ مثل الأغطية، والفُرش، وأواني الطهي، وأوعية المياه، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، بهدف مساعدة السكان على مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتأتي هذه القوافل ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله.

وبدأ المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، بتوزيع هذه المساعدات بشكل فوري على الأسر النازحة في شمال القطاع؛ للتخفيف من معاناتهم في ظل البرد القارس والحصار المستمر. يذكر أن مدينة غزة تشهد موجة نزوح كبيرة؛ نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في محافظة شمال القطاع منذ أكثر من شهرين، ما فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في قلب المدينة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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