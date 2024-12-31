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وزير الإعلام يطلع على مؤشرات القطاع

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1446 هـ      31 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

ترأس معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2024م، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

واطلع معاليه وأعضاء المجلس على عرض حول أبرز إنجازات الهيئة خلال العام 2024م، إضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء في قطاع الإعلام، وأعمال أفرع ومكاتب الهيئة في مختلف مناطق المملكة، وكذلك تراخيص وشهادات وخدمات النشاطات الإعلامية، فضلًا عن مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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