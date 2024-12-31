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ناقش نتائج زيارته لمحافظات المنطقة.. نائب أمير مكة: ضرورة متابعة المشاريع ولقاء الأهالي تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة

صحيفة البلادaccess_time1 / رجب / 1446 هـ      31 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس المنطقة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، نائب رئيس مجلس المنطقة، اجتماعًا مرئيًا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، ومحافظي رنية، وتربة، والخرمة، والمويه، وميسان، لمناقشة نتائج زيارة سموّه لمحافظات المنطقة العام الماضي، والاطلاع على أبرز المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية.

وأكد الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، على ضرورة متابعة مشاريع التنمية في المحافظات، ولقاء الأهالي والاستماع لهم؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله- التي تؤكد دومًا أن الإنسان أولًا.

واطلع سموه على مخرجات ورشة العمل التي عقدتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تحت عنوان” مناقشة الطلبات التنموية في محافظات المنطقة، والخطوات المتخذة حيالها، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة، وسيعقد سموه اجتماعات مماثلة خلال الفترة المقبلة بحضور محافظي المنطقة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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