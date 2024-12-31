«منشآت» تعزز التوجهات المستقبلية في الشركات الناشئة

االبلاد ــ المدينة المنورة

ينظم مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة خلال شهر يناير المقبل، عدة لقاءات وورش عمل، تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن البرامج واللقاءات التعريفية والتدريبية خلال عام 2025م.

ويستهل المركز برامجه لشهر يناير 2025م، بلقاء حول إستراتيجية التمويل للشركات الناشئة، يُعقد يوم الأربعاء المقبل، إضافة إلى لقاءات تُعقد على مدار الشهر في مسارات وقطاعات أعمال منوعة، تتناول التوجهات المستقبلية في الشركات الناشئة والمبتكرة، ومسار الاستثمار في رياض الأطفال، وابتكار الميزة التنافسية في التسويق التفاعلي، والأفكار والفرص الريادية في قطاع التعليم بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم 23 يناير المقبل، فيما يختتم المركز برامجه بلقاء يستعرض مجالات الابتكار والتطوير في التجارة الإلكترونية في عصر التحوّل الرقمي.

وتأتي اللقاءات التي ينفذها المركز، ضمن 29 لقاءً تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة بمراكز دعم المنشآت في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر خلال شهر يناير المقبل؛ بهدف دعم المستفيدين، وتقديم الدعم لهم حول الخدمات التي تقدها الجهات في مجالات التوعية والتمويل، والتعريف بالفرص الاستثمارية في العديد من قطاعات الأعمال.