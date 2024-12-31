النصر بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لقدم الصالات

الدمام-البلاد
توج عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر فريق النصر لكرة قدم الصالات بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات والميداليات الذهبية، وذلك بعد الفوز على فريق القادسية لقدم الصالات بنتيجة ٣-١ في اللقاء الذي اقيم مساء الاثنين على الصالة الرياضية الخضراء بالمنطقة الشرقية، بعد مباراة قوية ومثيرة.
وفي نهاية المباراة قام نزيه النصر بتكريم حكام المباراة والمقيمين والمسجلين، ثم سلم لاعبي فريق القادسية الميداليات الفضية، ومن ثم سلم البطل لاعبي فريق النصر صاحب المركز الاول الميداليات الذهبية وكأس الاتحاد السعودي لقدم الصالات ٢٠٢٣-٢٠٢٤م.
ومن ثم احتفل لاعبو النصر بطريقتهم الخاصة داخل الصالة مع الكأس والألعاب النارية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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